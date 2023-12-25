Національний олімпійський комітет України визначив найкращих представників спорту у 2023 році. Рішення приймалось спеціальною експертною комісією за результатами виступів на міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту.

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Найкращою спортсменкою року було визнано Ярославу Магучх. У 2023 році легкоатлетка вперше у кар'єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту, а також переможницею Європейських ігор.

Крім того, Ярослава вдруге стала чемпіонкою Європи зі стрибків у приміщенні, а також виграла чотири етапи Діамантової ліги. У фіналі ж вона встановила рекорд сезону – 2,03 метра.

Тренерка легкоатлетки Тетяна Степанова виграла нагороду "тренер року". Що ж стосується найкращого молодого спортсмена, то в цій номінації переможцем став Олександр Желтяков.

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Хлопець став дворазовим чемпіоном світу та Європи з плавання серед юніорів. Також 18-річний спортсмен подолав олімпійський норматив у дистанціях 100 та 200 метрів на спині. Відповідно його тренер Олександр Кулик виграв номінацію "найкращий тренер юного спортсмена".