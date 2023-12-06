В румынском Отопене проходит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Участие в соревнованиях принимает и сборная Украины, пишет 24 канал.
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"Сине-желтые" вышли в финал мужской эстафеты 4х50 метров комплексным плаванием. Это первое подобное достижение за 16 лет. Квалификацию наша команда завершила шестой с показателем 1:34.07. Участие в соревновании приняли:
- Александр Желтяков
- Максим Овчинников
- Денис Кесиль
- Владислав Бухов
Почти весь финал Украины проходила на последнем восьмом месте. Но по итогам последнего этапа смогла подвинуть Турцию и стать седьмой.
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Что интересно, после финала судьи еще и дисквалифицировали турок. Победителем же стала Италия, которая была быстрее Украины на 4 минуты.
Результаты мужской эстафеты 4х50 метров комплексным плаванием:
- Италия – 1:30.78
- Великобритания - 1:32.60
- Нидерланды – 1:33.03
- Норвегия – 1:33.64
- Португалия – 1:33.82
- Румыния – 1:33.89
- Украина – 1:34.82