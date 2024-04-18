Удар, который помог отбить обладатель ЗМ: сейв Лунина среди лучших в Лиге чемпионов за неделю

В течение 16-17 апреля состоялись ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. По их результатам пресс-служба УЕФА выбрала лучшие спасения вратарей, которые претендуют на звание "Сейв недели" в турнире.

Среди номинантов место нашлось и Андрею Лунину. Он стал главным героем встречи против Манчестер Сити.

Читайте также Самый тяжелый опыт, – Лунин прокомментировал выход Реала в полуфинал Лиги чемпионов

Претенденты на награду

Украинский голкипер Реала вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. Лунин совершил 10 сейвов во время матча, что является рекордом для "сливочных" в Лиге чемпионов.

Также он отразил 2 удара в серии пенальти, и именно один из них попал в подборку.

Конкурентами вратаря Реала стали Эдерсон, который спас ворота Манчестер Сити после удара Луки Модрича в серии пенальти, и Давид Рая с сейвом после дальнего удара полузащитника Баварии Джамала Мусиалы.

Смотрите видео с претендентами на "Сейв недели" в ЛЧ

Отметим, что после матча Андрей Лунин заявил, что знал, куда будет бить Матео Ковачич. Советом ему помог Лука Модрич, который играет вместе с полузащитником Манчестер Сити в сборной Хорватии.

. После первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов Андрей Лунин также был отмечен УЕФА попаданием в список лучших сейвов . Тогда в подборку попало его спасение после удара Эрлинга Холанда.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов мадридский Реал сыграет с мюнхенской Баварией. В другой паре финалист будет определяться в противостоянии Боруссия Дортмунд – ПСЖ.