В Париже прошла церемония награждения "Золотой Мяч-2023". Организатор разыграли семь наград в мужском и женском футболе, среди которых был и Трофей Яшина, пишет 24 канал.

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Приз вручается лучшему вратарю последнего сезона. В этом году награда досталась игроку сборной Аргентины и Астон Виллы Эмилиано Мартинесу.

Во время награждения кипера в трансляцию попал Михаил Мудрик. Правда, не с самой лучшей стороны. Организаторы показали на экране лучшие сейвы Мартинеса за последний год.

Видео сейвов Мартинеса:

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В одном из эпизодов Эмилиано спас ворота Астон Виллы после выхода Михаила один на один. Момент произошел в апреле, еще в сезоне 2022-2023. Тогда бирмингемцы одолели Челси на выезде со счетом 2:0.

Напомним, что главным достижением 31-летнего вратаря стала победа на чемпионате мира-2022. Эмилиано сыграл решающую роль в этом достижении. сделав несколько важных сэйвов и дважды выиграв серию пенальти (в том числе в финале).