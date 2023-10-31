У Парижі відбулась церемонія нагородження "Золотий М'яч-2023". Організатор розіграли сім нагород у чоловічому та жіночому футболі, серед яких був і Трофей Яшина, пише 24 канал.

До теми Золотий м'яч 2023: усі переможці трофеїв

Приз вручається найкращому воротареві останнього сезону. Цього року нагорода дісталась гравцю збірної Аргентини та Астон Вілли Еміліано Мартінесу.

Під час нагородження кіпера у трансляцію потрапив Михайло Мудрик. Правда, не з найкращого боку. Організатори показали на екрані найкращі сейви Мартінеса за останній рік.

Відео сейвів Мартінеса:

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В одному із епізодів Еміліано вратував ворота Астон Вілли після виходу Михайла сам-на-сам. Момент стався у квітні, ще у сезоні 2022-2023. Тоді бірмінгемці здолали Челсі на виїзді з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що головним досягненням 31-річного воротаря стала перемога на чемпіонаті світу-2022. Еміліано відіграв визначальну роль у цьому досягненні. зробивши кілька важливих сейвів та двічі вигравши серію пенальті (в тому числі у фіналі).