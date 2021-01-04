У 2020 році відбулося не так багато боксерських поєдинків, як би того хотіли вболівальники. Попри це не бракувало видовищних нокаутів, від яких у фанатів перехоплювало подих.

Найкращі нокаути-2020 Промоутерська компанія Top Rank Boxing на своєму ютуб-каналі представила підбірку найкращих нокаутів 2020 року. Дивіться також Побував у нокдауні, але переміг: Гарсія нокаутував олімпійського чемпіона Кемпбелла – відео До підбірки увійшли нокаути у десяти боях: Елейдер Альварес – Майкл Силс

Густаво Алан Піна – Серджіо Альварес

Кінгслі Ібех Вальдо – Сортес Акоста

Елвіс Родрігес – Денні Мюррей

Фелікс Фердехо – Вілл Мадера

Елейдер Альварес – Джо Сміт-молодший

Хессе Родрігес – Джаніель Рівера

Луїс Норамбуена – Браян Луа

Іван Баранчик – Хосе Сепеда

Жанібек Алімханулі – Гонсало Корія Дивіться відео найкращих нокаутів-2020