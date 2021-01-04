Найкращі нокаути-2020 Промоутерська компанія Top Rank Boxing на своєму ютуб-каналі представила підбірку найкращих нокаутів 2020 року. Дивіться також Побував у нокдауні, але переміг: Гарсія нокаутував олімпійського чемпіона Кемпбелла – відео До підбірки увійшли нокаути у десяти боях: Елейдер Альварес – Майкл Силс Густаво Алан Піна – Серджіо Альварес Кінгслі Ібех Вальдо – Сортес Акоста Елвіс Родрігес – Денні Мюррей Фелікс Фердехо – Вілл Мадера Елейдер Альварес – Джо Сміт-молодший Хессе Родрігес – Джаніель Рівера Луїс Норамбуена – Браян Луа Іван Баранчик – Хосе Сепеда Жанібек Алімханулі – Гонсало Корія Дивіться відео найкращих нокаутів-2020