Шедевр игрока Кривбасса и мощное возвращение Гармаша: топ-5 голов 18 тура чемпионата Украины

Первые игры 2024 года в чемпионате Украины порадовали зрителей красивыми мячами и крутой интригой. Вашему вниманию - пятерка лучших голов последнего тура УПЛ.

В минувший уик-энд в УПЛ стартовала весенняя часть сезона. 18 тур подарил фанатам немало эмоций и неожиданных результатов, среди которых осечки Шахтера, Днепра-1 и Полесья.

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В восьми встречах было забито 18 голов, среди которых нашлось место и нескольким шедеврам. 24 канал предлагает вашему вниманию топ-5 голов 18 тура чемпионата Украины 2023-2024.

Филипп Будковский (Рух – Полесье)

Житомирцы владели инициативой на поле львовян и первыми открыли счет на старте матча. Макуана нашел момент для навеса и точно подал на Будковского. Тот в свою очередь смог правильно сгруппироваться и головой пробить кипера Руха.

Видео гола Будковского (с 01:38):

Владислав Кабаев (Металлист 1925 – Динамо)

Первый гол киевлян пришелся лишь под перерыв игры против Металлиста 1925, который до этого уже открыл счет. После подачи углового в штрафной площадке харьковчан возник шум, но Кабаев вовремя сориентировался, выбежал на свободный мяч и прошил ворота Мозиля.

Видео гола Кабаева (с 04:28):

Денис Гармаш (Металлист 1925 – Динамо)

Однако как раз первый гол в этой встрече был наиболее красивым. Уже на пятой минуте Денис Гармаш успешно отпраздновал возвращение в УПЛ, поразив ворота своей родной команды. Хавбек получил мяч после паса пяткой от Борячука и мощным ударом слета с линии площадки заставил капитулировать Бущана.

Видео гола Гармаша (с 01:06):

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Андрей Цуриков (Верес – Колос)

Колос смог дожать аутсайдера УПЛ лишь под занавес игры и решающую роль в этом сыграла пушка от Цурикова. Защитник получил пас от Тотовицкого, нашел момент для удара и красивым дальним выстрелом отправил мяч в сетку.

Видео гола Цурикова (с 07:20):

Денис Кузык (ЛНЗ – Кривбасс)

На первое место поставим невероятную красоту от игрока криворожан Дениса Кузыка. Уже при счете 2:0 в пользу своей команды вингер освободился от опеки на входе в площадку и нанес крученый дальний удар. Мяч парашютом опустился за шиворот киперу в "девятку".

Видео гола Кузыка (с 08:21):