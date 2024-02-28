Минулого вікенду в УПЛ стартувала весняна частина сезону. 18 тур подарував фанатам чимало емоцій та неочікуваних результатів, серед яких осічки Шахтаря, Дніпра-1 та Полісся.

До теми Кривбас та Динамо на коні, провал Шахтаря: як оновилась турнірна таблиця УПЛ після 18 туру

У восьми зустрічах було забито 18 голів, серед яких знайшлось місце і кільком шедеврам. 24 канал пропонує ваші увазі топ-5 голів 18 туру чемпіонату України 2023-2024.

Пилип Будківський (Рух – Полісся)

Житомирці володіли ініціативою на полі львів'ян та першими відкрили рахунок на старті матчу. Макуана знайшов момент для навісу та точно подав на Будківського. Той у свою чергу зміг правильно згрупуватися та головою пробити кіпера Руха.

ВІдео голу Будківського (з 01:38):

Владислав Кабаєв (Металіст 1925 – Динамо)

Перший гол киян прийшовся лише під перерву гри проти Металіста 1925, який до цього вже відкрив рахунок. Після подачі кутового в карному майданчику харків'ян виник гармидер, але Кабаєв вчасно зорієнтувався, вибіг на вільний м'яч та прошив ворота Мозіля.

Відео голу Кабаєва (з 04:28):

Денис Гармаш (Металіст 1925 – Динамо)

Проте як раз перший гол у цій зустрічі був найбільш красивим. Вже на п'ятій хвилині Денис Гармаш успішно відсвяткував повернення в УПЛ, вразивши ворота своєї рідної команди. Хавбек отримав м'яч після пасу п'ятою від Борячука та потужним ударом злету з лінії майданчика змусив капітулювати Бущана.

Відео голу Гармаша (з 01:06):

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Андрій Цуріков (Верес – Колос)

Колос зміг додавити аутсайдера УПЛ лише під завісу гри і вирішальну роль в цьому зіграла гармата від Цурікова. Захисник отримав пас від Тотовицького, знайшов момент для удару та красивим дальнім пострілом відправив м'яч у сітку.

Відео голу Цурікова (з 07:20):

Денис Кузик (ЛНЗ – Кривбас)

На перше місце поставимо неймовірну красу від гравця криворіжців Дениса Кузика. Вже за рахунку 2:0 на користь своєї команди вінгер звільнився від опіки на вході у майданчик та завдав крученого дальнього удару. М'яч парашутом опустився за комірець кіперу в "дев'ятку".

Відео голу Кузика (з 08:21):