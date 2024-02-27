Команда Ротаня неожиданно для многих сумела отобрать очки у чемпиона Украины, сыграв вничью 0:0. Впрочем, радость Александрии была недолгой.
Читайте также Кривбасс и Динамо на коне, провал Шахтера: как обновилась турнирная таблица УПЛ после 18 тура
Неудачи преследуют Александрию
В составе хозяев весь матч отыграл полузащитник Иван Калюжный. Однако клуб не успел внести футболиста в заявку на вторую половину сезона.
Такое нарушение автоматически наказывается поражением со счетом 0:3. Поэтому Александрия вместо одного очка получит ноль, а Шахтер пополнит свой багаж тремя баллами.
Интересную деталь сообщил инсайдер Игорь Бурбас. По его информации, Александрия узнала о нарушении не от делегата матча, а от одного из представителей Шахтера. Это произошло на следующий день после поединка.
Путаница с Калюжным
- Иван Калюжный – полноценный игрок Александрии. Футболиста впервые заявили на сезон 2023/24 "горожане" еще 27 июля 2023 года.
- Однако 30 августа полузащитника отдали в аренду в ЛНЗ. Осеннюю часть чемпионата Иван отыграл за черкасскую команду.
- Зимой Калюжный вернулся в Александрию. Однако перед возобновлением первенства работники клуба забыли внести его в дозаявку.