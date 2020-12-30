Київське Динамо у 2020 році здобуло два трофеї – Кубок та Суперкубок України. Також кияни вперше з 2016 року вийшли до групового етапу Ліги чемпіонів.

Офіційний Ютуб-канал Динамо зібрав підбірку найкращих голів київських футболістів у 2020 році. Усього до підбірки потрапили десять голів.

До речі Віктор Циганков – найкращий гравець УПЛ у 2020 році

Автори найкращих голів Динамо

Найбільше красивих м'ячів забив уругвайський легіонер Динамо Карлос Де Пена. До підбірки потрапили три точні постріли Де Пени на зборах та гол у ворота Шахтаря.

Також у списку опинився і футболіст, якого вже немає у Динамо. Йдеться про Кадірі, який відзначився красивим голом на зборах.

У списку авторів найкращих голів опинилися українців Віктор Циганков, Георгій Цитаїшвілі та Денис Попов.

Найкращі голи Динамо у 2020 році: відео

Перший офіційний матч у 2021 році Динамо має провести 13 лютого проти донецького Олімпіка. 18 лютого Динамо чекає перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти бельгійського Брюгге.