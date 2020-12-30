Дива Де Пени й постріли Шапаренка: найкращі голи Динамо у 2020 році – відео
Київське Динамо у 2020 році здобуло два трофеї – Кубок та Суперкубок України. Також кияни вперше з 2016 року вийшли до групового етапу Ліги чемпіонів.
Офіційний Ютуб-канал Динамо зібрав підбірку найкращих голів київських футболістів у 2020 році. Усього до підбірки потрапили десять голів.
До речі Віктор Циганков – найкращий гравець УПЛ у 2020 році
Автори найкращих голів Динамо
Найбільше красивих м'ячів забив уругвайський легіонер Динамо Карлос Де Пена. До підбірки потрапили три точні постріли Де Пени на зборах та гол у ворота Шахтаря.
Також у списку опинився і футболіст, якого вже немає у Динамо. Йдеться про Кадірі, який відзначився красивим голом на зборах.
У списку авторів найкращих голів опинилися українців Віктор Циганков, Георгій Цитаїшвілі та Денис Попов.
Найкращі голи Динамо у 2020 році: відео
Перший офіційний матч у 2021 році Динамо має провести 13 лютого проти донецького Олімпіка. 18 лютого Динамо чекає перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти бельгійського Брюгге.
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