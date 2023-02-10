Две бисиклеты против одноклубника Малиновского

27 февраля ФИФА проведет церемонию The Best, чтобы определить лучших представителей футбола в прошлом году. Среди других наград будет и премия Пушкаша за самый красивый гол 2022 года.

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Организация объявила трех финалистов в этой номинации. Среди них нашлось место и инвалиду Марцину Олексы. Игрок паралимпийской сборной Польши отличился невероятным мячом в чемпионате своей страны.

Видео гола Олексы:

Конкурировать с ним будут Ришарлисон и Димитри Пайе. Первый на ЧМ-2022 отличился крутым голом боковыми ножницами в ворота сербов, а партнер Малиновского в Лиге конференций в прошлом сезоне показал бешеную пушку в битве с ПАОКом.

Видео гола Ришарлисона:

Видео гола Пайе:

Лучшие игрок и тренер: аргентинские фавориты

Кроме того, ФИФА объявила троих претендентов на звание лучшего футболиста 2022 года. Главным фаворитом на награду является Лионель Месси, который привел сборную Аргентины к победе на ЧМ-2022 и стал лучшим игроком турнира.

Ему попытаются помешать два француза – Килиан Мбаппе и Карим Бензема. Партнер Месси по ПСЖ стал лучшим бомбардиром Мундиаля и отличился хет-триком в финале. В свою очередь звезда Реала помог команде выиграть Лигу чемпионов, став главным голедором этого турнира (15 голов).

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Также будет назван и лучший тренер в прошлом году. На эту награду претендуют Лионель Скалони (сборная Аргентины (Карло Анчелотти (Реал) и Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)), где все логично: первый выиграл ЧМ-2022, второй – Лигу чемпионов, а третий – сильнейший чемпионат мира АПЛ).