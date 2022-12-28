Известные спортсмены часто пробуют себя в политике после завершения карьеры. Не у всех кажется добиться успеха на этом фронте, но внимание сообщества это все равно привлекает.

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Украина – не исключение. Наши представители спорта часто были и связаны с какими-то партиями. Известный портал FourFourTwo решил составить свой рейтинг футболистов, проявивших себя в политике.

Украинские футболисты в политике

В топ-десятку вошли сразу два легендарных украинца – Андрей Шевченко и Олег Блохин. Первый занял 5-е место, тогда как лучший бомбардир в истории Динамо оказался седьмым.

Во главу угла ресурс поставил Джорджа Веа. Обладатель Золотого Мяча сейчас президент Либерии и уже давно находится в местном политическом сообществе. Также в топ-десятку вошел эксигровец Динамо, а ныне – мэр Тбилиси Каха Каладзе.

МЕСТО ФУТБОЛИСТ СТРАНА 1 Джордж Вео Либерия 2 Ромарио Бразилия 3 Джанни Ривера Италия 4 Каха Колладе Грузия 5 Андрей Шевченко Украина 6 Тити Камара Гвинея 7 Олег Блохин Украина 8 Хакон Шюкюр Турция 9 Пеле Бразилия 10 Йожеф Божик Венгрия

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Что пишут о Шевченко и Блохине

Любопытно, что каждому спортсмену портал посвятил несколько абзацев описанию. Так вот, Андрей Шевченко напомнил агитацию за Виктора Януковича на Президентских выборах-2004, а также неудачу на выборах в Верховную Раду в 2012-м от партии Натальи Королевской.

Шевченко увлекался политикой еще во время игровой карьеры, поддерживая Социал-демократическую партию Украины в конце 1990-х годов. Затем Андрей поддержал кандидата в президенты Виктора Януковича в 2004 году. В 2012 году после завершения карьеры нападающий присоединился к партии «Украина – Вперед!». Однако Шевченко не удалось получить место в парламенте и он вернулся в футбол, чтобы возглавить национальную команду,

– пишет FourFourTwo.

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О Блохине же упоминают в первую очередь в контексте его срока народного депутата. Олег Владимирович был дважды избран в Парламент – от Коминистической партии и от СДПУ(о). Также он принадлежал к ВО "Громада" и оппозиционной платформе "Не так!" Виктор Медведчук.

Блохин – "мастер на все руки" и мастер в двух вещах одновременно. Рекордсмен Динамо и сборной СССР успел дважды обратиться в парламент. В 1998 году он был избран от партии "ВО Громада", хотя в то же время он был членом Коммунистической партии Украины. А еще говорят, что мужчины не могут работать в режиме многозадачности,

– отмечает портал.