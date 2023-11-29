Международный центр спортивных исследований (CIES) провел интересный анализ игры нападающих. Организация создала рейтинг лучших финишеров мира.

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В рейтинге принимали участие только игроки из топ-65 лиг мира. Показателем стал процент конвертации моментов для ударов в голы. В топ-сотню писка попал один представитель УПЛ.

Речь о форварде Руха Илье Кваснице. 20-летний украинец реализует каждый третий свой удар, то есть его показатель 33%. Это позволяет ему занять 37 место. Интересно, что Илья имеет более высокий показатель, чем у многих топ-звезд футбола:

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 29%

Мохамед Салах (Ливерпуль) – 27%

Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 26%

Сон Хин Мин (Тоттенхэм) – 24%

Роберт Левандовски (Барселона) – 23%

Криштиану Роналду (Аль-Насср) – 18%

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К слову, лидером рейтинга является партнер Сергея Сидорчука по бельгийскому Вестерло Никлас Маадсен, у которого 56%. Вторым идет Дани де Вит с АЗ Алкмар (50%), а третьим – Дорьян Родригес из костаркканского Алахуэлленсе (46%).

Интересный факт. В топ-десятку рейтинга попал белорусский форвард Илья Шкурин, в свое время поигравший за Динамо. В настоящее время игрок выступает в польской Стали и имеет показатель 44% (шестое место).

Отметим, что в этом сезоне Квасницаяпоказывает прекрасные результаты – 6 голов и три ассиста в 17 матчах. Также футболист дважды забил за молодежную сборную Украины по отбору на Евро-2025 U21. Его команда Рух идет пяткой в УПЛ.