Не в паре с Ребровым: Андрей Шевченко попал в топ-15 лучших дуэтов в истории футбола
Источник:FourFourTwo
Украинец провел яркую карьеру в Милане, где образовал ударный дуэт с Филиппо Индзаги. Вместе игроков оформили более трех сотен голов за "россонери".
Известное издание FourFourTwo специализируется на формировании различных интересных рейтингов и подборок по истории футбола. На этот раз ресурс решил вспомнить о лучших дуэтах в игре №1.
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Голландцы лучшие
Первое место заняла звездная голландская пара Марко ван Бастен – Рууд Гуллит. Нападающие выступали вместе за Милан и сборную Нидерландов и организовали друг для друга 22 гола.
Кроме того, Марко и Рууд вместе становились чемпионами Европы в 1988 году, где забили по голу в финале в ворота сборной СССР. В составе Милана пара играла с 1987 по 1993 годы.
За это время "россонери" дважды выиграли Кубок европейских чемпионов и трижды стали чемпионами Италии. Суммарно за итальянский клуб голландцы забили 185 голов.
Топ-15 лучших дуэтов в истории футбола:
- Марко ван Бастен – Рууд Гуллит (Милан, сборная Нидерландов)
- Пеле – Вава (сборная Бразилии)
- Энди Коул – Дуайт Йорк (Манчестер Юнайтед)
- Кенни Далглиш – Иан Раш (Ливерпуль)
- Тьерри Анри – Деннис Бергкамп (Арсенал)
- Ромарио – Христо Стоичков (Барселона)
- Рауль – Фернандо Морьентес (Реал)
- Алессандро Дель Пьеро – Филиппо Индзаги (Ювентус)
- Кевин Киган – Джон Тошак (Ливерпуль)
- Ференц Пушкаш – Шандор Кочиш (сборная Венгрии)
- Роналдо – Ривалдо (сборная Бразилии)
- Пеле – Тостао (сборная Бразилии)
- Андрей Шевченко – Филиппо Индзаги (Милан)
- Алан Ширер – Крис Саттон (Блэкберн)
- Рауль – Роналдо (Реал)
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Шевченко в списке
Также в топ-15 дуэтов в истории футбола попал и Андрей Шевченко. Ресурс вспомнил о прекрасной игре украинца за Милан в паре с Филиппо Индзаги в начале 00-х.
Форварды выступали вместе с 2001 по 2006 годы, наиграв вместе 102 матча. На двоих Андрей и Филиппо оформили 301 гол за "россонери", помогли клубу выиграть Серию А и Лигу чемпионов.