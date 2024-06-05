Не в паре с Ребровым: Андрей Шевченко попал в топ-15 лучших дуэтов в истории футбола

Украинец провел яркую карьеру в Милане, где образовал ударный дуэт с Филиппо Индзаги. Вместе игроков оформили более трех сотен голов за "россонери".

Известное издание FourFourTwo специализируется на формировании различных интересных рейтингов и подборок по истории футбола. На этот раз ресурс решил вспомнить о лучших дуэтах в игре №1.

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Голландцы лучшие

Первое место заняла звездная голландская пара Марко ван Бастен – Рууд Гуллит. Нападающие выступали вместе за Милан и сборную Нидерландов и организовали друг для друга 22 гола.

Кроме того, Марко и Рууд вместе становились чемпионами Европы в 1988 году, где забили по голу в финале в ворота сборной СССР. В составе Милана пара играла с 1987 по 1993 годы.

За это время "россонери" дважды выиграли Кубок европейских чемпионов и трижды стали чемпионами Италии. Суммарно за итальянский клуб голландцы забили 185 голов.

Топ-15 лучших дуэтов в истории футбола:

Марко ван Бастен – Рууд Гуллит (Милан, сборная Нидерландов) Пеле – Вава (сборная Бразилии) Энди Коул – Дуайт Йорк (Манчестер Юнайтед) Кенни Далглиш – Иан Раш (Ливерпуль) Тьерри Анри – Деннис Бергкамп (Арсенал) Ромарио – Христо Стоичков (Барселона) Рауль – Фернандо Морьентес (Реал) Алессандро Дель Пьеро – Филиппо Индзаги (Ювентус) Кевин Киган – Джон Тошак (Ливерпуль) Ференц Пушкаш – Шандор Кочиш (сборная Венгрии) Роналдо – Ривалдо (сборная Бразилии) Пеле – Тостао (сборная Бразилии) Андрей Шевченко – Филиппо Индзаги (Милан) Алан Ширер – Крис Саттон (Блэкберн) Рауль – Роналдо (Реал)

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Шевченко в списке

Также в топ-15 дуэтов в истории футбола попал и Андрей Шевченко. Ресурс вспомнил о прекрасной игре украинца за Милан в паре с Филиппо Индзаги в начале 00-х.

Форварды выступали вместе с 2001 по 2006 годы, наиграв вместе 102 матча. На двоих Андрей и Филиппо оформили 301 гол за "россонери", помогли клубу выиграть Серию А и Лигу чемпионов.