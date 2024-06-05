Відоме видання FourFourTwo спеціалізується на формуванні різних цікавих рейтингів та підбірок з історії футболу. Цього разу ресурс вирішив згадати про найкращі дуети у грі №1.

До теми Серії пенальті у фіналах Ліги чемпіонів: шлях Шевченка від героя до антигероя та реванш Челсі

Голандці найкращі

Перше місце посіла зіркова голандська пара Марко ван Бастен – Рууд Гулліт. Нападники виступали разом за Мілан та збірну Нідерландів і організували один для одного 22 голи.

Крім того, Марко та Рууд разом ставали чемпіонами Європи у 1988 році, де забили по голу у фіналі у ворота збірної СРСР. У складі Мілана пара грала з 1987 по 1993 роки.

За цей час "россонері" двічі виграли Кубок європейських чемпіонів та тричі стали чемпіонами Італії. Сумарно за італійський клуб голандці забили 185 голів.

Топ-15 найкращих дуетів в історії футболу:

Марко ван Бастен – Рууд Гулліт (Мілан, збірна Нідерландів) Пеле – Вава (збірна Бразилії) Енді Коул – Дуайт Йорк (Манчестер Юнайтед) Кенні Далгліш – Іан Раш (Ліверпуль) Тьєррі Анрі – Денніс Бергкамп (Арсенал) Ромаріо – Хрісто Стоїчков (Барселона) Рауль – Фернандо Морьєнтес (Реал) Алессандро Дель П'єро – Філіппо Індзагі (Ювентус) Кевін Кіган – Джон Тошак (Ліверпуль) Ференц Пушкаш – Шандор Кочіш (збірна Угорщини) Роналдо – Рівалдо (збірна Бразилії) Пеле – Тостао (збірна Бразилії) Андрій Шевченко – Філіппо Індзагі (Мілан) Алан Ширер – Кріс Саттон (Блекберн) Рауль – Роналдо (Реал)

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Шевченко у списку

Також до топ-15 дуетів в історії футболу потрапив і Андрій Шевченко. Ресурс згадав про прекрасну гру українця за Мілан в парі з Філіппо Індзагі на початку 00-х.

Форварди виступали разом з 2001 по 2006 роки, награвши разом 102 матчі. На двох Андрій та Філіппо оформили 301 гол за "россонері", допомігши клубу виграти Серію А та Лігу чемпіонів.