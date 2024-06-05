Известное издание FourFourTwo специализируется на формировании различных интересных рейтингов и подборок по истории футбола. На этот раз ресурс решил вспомнить о лучших дуэтах в игре №1.

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Голландцы лучшие

Первое место заняла звездная голландская пара Марко ван Бастен – Рууд Гуллит. Нападающие выступали вместе за Милан и сборную Нидерландов и организовали друг для друга 22 гола.

Кроме того, Марко и Рууд вместе становились чемпионами Европы в 1988 году, где забили по голу в финале в ворота сборной СССР. В составе Милана пара играла с 1987 по 1993 годы.

За это время "россонери" дважды выиграли Кубок европейских чемпионов и трижды стали чемпионами Италии. Суммарно за итальянский клуб голландцы забили 185 голов.

Топ-15 лучших дуэтов в истории футбола:

  1. Марко ван Бастен – Рууд Гуллит (Милан, сборная Нидерландов)
  2. Пеле – Вава (сборная Бразилии)
  3. Энди Коул – Дуайт Йорк (Манчестер Юнайтед)
  4. Кенни Далглиш – Иан Раш (Ливерпуль)
  5. Тьерри Анри – Деннис Бергкамп (Арсенал)
  6. Ромарио – Христо Стоичков (Барселона)
  7. Рауль – Фернандо Морьентес (Реал)
  8. Алессандро Дель Пьеро – Филиппо Индзаги (Ювентус)
  9. Кевин Киган – Джон Тошак (Ливерпуль)
  10. Ференц Пушкаш – Шандор Кочиш (сборная Венгрии)
  11. Роналдо – Ривалдо (сборная Бразилии)
  12. Пеле – Тостао (сборная Бразилии)
  13. Андрей Шевченко – Филиппо Индзаги (Милан)
  14. Алан Ширер – Крис Саттон (Блэкберн)
  15. Рауль – Роналдо (Реал)

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Шевченко в списке

Также в топ-15 дуэтов в истории футбола попал и Андрей Шевченко. Ресурс вспомнил о прекрасной игре украинца за Милан в паре с Филиппо Индзаги в начале 00-х.

Форварды выступали вместе с 2001 по 2006 годы, наиграв вместе 102 матча. На двоих Андрей и Филиппо оформили 301 гол за "россонери", помогли клубу выиграть Серию А и Лигу чемпионов.