"Лучше сконцентрируйтесь на футболе", – Эден Азар раскритиковал протест сборной Германии

Капитан сборной Бельгии, Эден Азар раскритиковал протест сборной Германии на ЧМ-2022 в преддверии матча со сборной Японией.

Сборная Германии в своем первом туре на ЧМ сенсационно проиграла поединок сборной Японии (2:1). Перед началом матча игроки "Бундестим" закрыли руками рты на командном фото, протестуя против запрета ФИФА на ношение повязок One Love.

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Реакция капитана Бельгии

Эден Азар не понимает действий немцев и рассматривает такой жест, как глупость. Бельгиец считает спорт вне политики и посоветовал немцам делать то, что они умеют:

"Для них было бы лучше, если бы они сконцентрировались на футболе. Лучше бы они этого не орбили и выиграли матч. Мы ту для того, чтобы играть футбол. Я здесь не для того, чтобы делать какие-то политические заявления. Для этого существуют люди, которые в этом плане подготовлены лучше меня", – сказал Азар.

возможно, такую уверенность Азару подарила недавняя победа сборной Бельгии над сборной Канады в первом туре ЧМ (1:0).

Недавно сборная Дании заявила, что хочет покинуть ФИФА, а запрет на ношение повязок One Love стал для них последней каплей.