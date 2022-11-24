Збірна Німеччини у своєму першому турі на ЧС сенсаційно програла поєдинок збірній Японії (2:1). Перед початком матчу гравці "Бундестім" закрили руками роти на командому фото, протестуючи проти заборони ФІФА на носіння повязок One Love.

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Реакція капітана Бельгії

Еден Азар ж не розуміє дій німців та роглядає такий жест, як дурість. Бельгієць вважає спорт поза політикою та порадив німцям робити те, що вони вміють:

"Для них було би краще, якби вони сконцетрувались на футболі. Краще би вони цього не робили та виграли матч. Ми тут для того, аби грати футбол. Я тут не для того, аби робити якісь політичні заяви. Для цього існують люди, які у цьому плані підготовлені кращі за мене", – сказав Азар.

До речі, можливо, таку впевненість Азару подарувала нещодавня перемога збірної Бельгії над зібрною Канади у першому турі ЧС (1:0).

Недщодавно зібрна Данії заявила, що хоче покинути ФІФА, а заборона на носіння повязок One Love стала для них останнею краплею.