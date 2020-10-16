Краще сексу: футболіст збірної України зробив незвичне зізнання
Нападник "Динамо" і збірної України Артем Бєсєдін розповів про Андрія Шевченка і атмосферу на "Арені Львів".
Про це сам футболіст розповів у інтерв'ю FootballHub.
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Виклик в збірну для мене, швидше за все, заохочення і якась нагорода за те, що робиш за клуб. За клуб виходиш, працюєш, забиваєш. Тренери дивляться і викликають тих, хто в найкращій формі перебуває.
Якщо ви не були "Арені Львів" і не стояли [на полі під час аншлагу], мені важко вам щось пояснювати і якось передати відчуття. Це краще сексу. Там дійсно круто. Тренерський штаб, зокрема, Шевченко зробив атмосферу в команді. Є свої традиції, правила, і він їх вніс. Приїжджаючи в збірну, прекрасно розумієш, що потрібно робити, що не потрібно робити. Все відмінно, їдеш в збірну з хорошим настроєм, як на свято", – сказав Бєсєдін.
Що відомо про допінг Бєсєдіна?
У допінг-пробі футболіста був виявлений фенотропіл – заборонений стимулятор. Він збільшує мозкову активність і психічну енергію.
Форвард буцімто попросив у клубного лікаря, ймовірно Леоніда Миронова, таблетку від головного болю. Але медик помилково дав йому препарат, в якому діючою речовиною був фенотропіл.
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