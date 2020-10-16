Нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал о времени, которое он провел вне футбола из-за дисквалификации.

Беседин в интервью FootballHub рассказал, когда вернется к полноценному тренировочному процессу.

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"Уже самое тяжелое время прошло. Мало кого интересует, что со мной было за этот год. Я не беру родных, близких, друзей. В большой степени я не виноват. Должен был догадаться или о чем-то подумать в день матча, что могут быть в этом плане какие-то проблемы. Но так должно было случиться. Многое стало ясно в плане тех же друзей, людей, с которыми общался. С кем-то перестал общаться, а кто-то позвонил, подбодрил, написал. Были те, кто вообще этого не сделал", – сказал Беседин.

Многие говорят, что я карантин и создал, евро перенесли. Не буду кривить душой, я единственный человек, которому карантин пошел на пользу – перенесли евро. Конечно, плохо, что так – люди болеют и умирают.

Что известно о допинге Беседина?

В допинг-пробе футболиста был обнаружен фенотропил – запрещенный стимулятор. Он увеличивает мозговую активность и психическую энергию.

Форвард якобы попросил у клубного врача, вероятно Леонида Миронова, таблетку от головной боли. Но медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фенотропил.

Срок дисквалификации Беседина