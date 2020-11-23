Лучше Куртуа: Лунин эффектно отразил снайперский удар Марсело – видео
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин продолжает доказывать свою квалификацию на тренировках в клубе. Украинец очередной раз показал мастерство и отразил мощный удар от бразильца Марсело.
Андрей Лунин выложил видео с тренировки в своем инстаграм-аккаунте, где продемонстрировал незаурядное мастерство. Голкипер сборной Украины в эффектном прыжке помешал голу от бразильского защитника Марсело.
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Сейвы Лунина
Андрей продолжает доказывать главному наставнику "сливочных" Зинедину Зидану, что заслуживает выйти в рамке ворот команды. В этом сезоне украинец еще ни разу не выходил в футболке "королевского клуба".
"Это не останавливается. Сегодня мы вернулись к тренировкам. Настало время подготовиться к очень важному матчу Лиги чемпионов", – написал Лунин.
Ближайший поединок "Реала" состоится уже в среду, 25 ноября, в котором померятся силами с миланским "Интером" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
- В 2018 году Лунин неожиданно подписал контракт с "Реалом", которого мадридцы купили на перспективу. Поэтому вратарь отправился в аренду, чтобы приобретать игровую практику.
- Сезон-2018/19 провел в "Леганесе", но сыграл лишь 7 матчей. А следующий сезон уже начал в "Вальядолиде", но также выходил на поле лишь в 2 поединках.
- Зимой 2020 года 21-летний голкипер перешел в аренду в "Овьедо". Этот период в испанской карьере для Андрея стал одним из самых успешных. Лунин своей игрой заслужил возвращение в расположение мадридского гранда.
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