Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин продолжает доказывать свою квалификацию на тренировках в клубе. Украинец очередной раз показал мастерство и отразил мощный удар от бразильца Марсело.

Андрей Лунин выложил видео с тренировки в своем инстаграм-аккаунте, где продемонстрировал незаурядное мастерство. Голкипер сборной Украины в эффектном прыжке помешал голу от бразильского защитника Марсело.

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Сейвы Лунина

Андрей продолжает доказывать главному наставнику "сливочных" Зинедину Зидану, что заслуживает выйти в рамке ворот команды. В этом сезоне украинец еще ни разу не выходил в футболке "королевского клуба".

"Это не останавливается. Сегодня мы вернулись к тренировкам. Настало время подготовиться к очень важному матчу Лиги чемпионов", – написал Лунин.

Ближайший поединок "Реала" состоится уже в среду, 25 ноября, в котором померятся силами с миланским "Интером" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.