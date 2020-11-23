Краще Куртуа: Лунін ефектно відбив снайперський удар Марсело – відео
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін продовжує доводити свою кваліфікацію на тренуваннях у клубі. Українець черговий раз показав майстерність та відбив потужний удар від бразильця Марсело.
Андрій Лунін виклав відео з тренування у своєму інстаграм-акаунті, де продемонстрував неабияку майстерність. Голкіпер збірної України у ефектному стрибку став на заваді голу від бразильського захисника Марсело.
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Сейви Луніна
Андрій продовжує доводити головному наставнику "вершкових" Зінедіну Зідану, що заслуговує вийти у рамці воріт команди. Цього сезону українець ще жодного разу не виходив у футболці "королівського клубу".
"Це не зупиняється. Сьогодні ми повернулися до тренувань. Настав час підготуватися до дуже важливого матчу Ліги чемпіонів", – написав Лунін.
Найближчий поєдинок "Реала" відбудеться вже у середу, 25 листопада, у якому поміряються силами з міланським "Інтером" у рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.
- У 2018 році Лунін несподівано підписав контракт з "Реалом", якого мадридці купили на перспективу. Тому воротар відправився в оренду, щоб здобувати ігрову практику.
- Сезон-2018/19 провів у "Леганесі", але зіграв лише 7 матчів. А наступний сезон вже розпочав у "Вальядоліді", але також виходив на поле лише у 2 поєдинках.
- Взимку 2020 року 21-річний голкіпер перейшов у оренду в "Ов'єдо". Цей період у іспанській кар'єрі для Андрія став одним із найбільш успішних. Лунін своєю грою заслужив повернення у розташування мадридського гранда.
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