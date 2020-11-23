Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін продовжує доводити свою кваліфікацію на тренуваннях у клубі. Українець черговий раз показав майстерність та відбив потужний удар від бразильця Марсело.

Андрій Лунін виклав відео з тренування у своєму інстаграм-акаунті, де продемонстрував неабияку майстерність. Голкіпер збірної України у ефектному стрибку став на заваді голу від бразильського захисника Марсело.

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Сейви Луніна

Андрій продовжує доводити головному наставнику "вершкових" Зінедіну Зідану, що заслуговує вийти у рамці воріт команди. Цього сезону українець ще жодного разу не виходив у футболці "королівського клубу".

"Це не зупиняється. Сьогодні ми повернулися до тренувань. Настав час підготуватися до дуже важливого матчу Ліги чемпіонів", – написав Лунін.

Найближчий поєдинок "Реала" відбудеться вже у середу, 25 листопада, у якому поміряються силами з міланським "Інтером" у рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.