Одна з найталановитішим юних футболісток України Надія Іванченко переходить у чемпіонат США. 17-річна українка виступатиме за команду університету Southeast Missouri State University.

Останні два роки були найбільш успішні у кар'єрі молодої футболістки. А вже у неділю, 17 січня, Надія Іванченко вилетіла у США. Про трансфер повідомив перший тренер гравчині Юрій Наванкевич на своїй сторінці у фейсбуці.

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Несподіваний трансфер

Останнім клубом Іванченко були львівські Карпати. Наставник відзначив декілька досягнень півзахисниці та її працелюбство.

виклик у жіночу збірну України U-15

виклик у національну команду U-17, коли їй було лише 14 років

підписання першого професійного контракту у 15 років

отримання премії "Найкращий гол року України" у 2019 році

написання вступних іспитів, отримання стипендії та підписання контракту з жіночою футбольною командою університету Southeast Missouri State University США

У цьому сезоні Іванченко провела у футболці Карпат всі 9 матчів, у яких одного разу відзначалась у воротах суперника. Також у її пасиві одне попередження. Єдиний гол у Вищій лізі Надія забила у домашньому поєдинку проти Буковинської-Надії. Тоді її результативний удар поставив крапку у розгромі суперника (3:0).

Цікаво, що у 2019 році вона у складі Ладомира випередила Сидорчука та Цітаїшвілі в номінації "Найкращий гол 2019 року" в Україні. Футболістка забила гол-красень у кваліфікації Євро-2020 у своїй категорії проти Сербії.