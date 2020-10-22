Матч Первой лиги Украины запомнился великолепным голом с углового. Замечательный прямой удар удался игроку житомирского "Полесья" Максиму Гавриленко.

В матче 8-го тура второй по силе лиге Украины "Полесье" на своем поле принимал "Кремень". Хозяева уверенно переиграли соперника 2:0, пишет 24 канал.

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Безумный гол с углового

Первый гол в матче в компенсированное арбитром к первому тайму время забил хавбек Максим Гавриленко. Он неожиданно решил пробить прямым ударом с углового. Голкипер и другие игроки точно не ожидали такого решения от полузащитника.

После победы "Полесье" находится на 8 строчке в турнирной таблице, в их активе 10 очков. А вот их соперник "Кремень" находится в основании таблицы – 12 место и 7 пунктов.

Гол Гавриленко смотрите видео