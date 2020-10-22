Матч Першої ліги України запам'ятався чудовим голом з кутового. Чудовий прямий удар вдався гравцю житомирського "Полісся" Максиму Гавриленку.

У матчі 8-го туру другої за силою лізі України "Полісся" на власному полі приймало "Кремінь". Господарі впевнено переграли суперника 2:0, пише 24 канал.

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Шалений гол з кутового

Перший гол в матчі в компенсований арбітром до першого тайму час забив хавбек Максим Гавриленко. Він несподівано вирішив пробити прямим ударом з кутового. Голкіпер та інші гравці точно не очікували такого рішення від півзахисника.

Після перемоги "Полісся" перебуває на 8 сходинці у турнірній таблиці, у їх активі 10 очок. А от їх суперник "Кремінь" перебуває у підвалинах таблиці – 12 місце та 7 пунктів.

Гол Гавриленка дивіться відео