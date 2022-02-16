Лучше, чем мы перед стартом думали, – Велепец о 7 месте Украины в женской эстафете

Сборная Украины не смогла взять медаль в женской эстафете на Олимпиаде-2022. Главный наставник команды Урош Велепец остался доволен выступлением девушек.

Билосюк деклассировала чешку на финише

Тренерский штаб собрал команду, чтобы выступить в женской эстафете на Олимпиаде-2022. Урош Велепец прокомментировал выступление своих подопечных в командной гонке.

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Словенский наставник остался доволен выступлением девушек, особенно Ирины Петренко и Анастасии Меркушиной. Ходом девушки не впечатляли, но несколько компенсировали эту проблему на стрельбище.

За Елену было видно, как тяжело она бежит, мы рады, что она закончила, а в конце смогла еще и "сделать" чешку. Седьмое место – лучше, чем мы думали перед стартом. Надо честно сказать. Такая непонятная ситуация,

– добавил тренер сборной Украины.

"Седьмое место – хороший результат"

Что касается Юлии Джимы, то киевлянка провалила лежку и пошла на штрафной круг.

"Юлия провела 100 хороших эстафет, вытаскивала их. А сегодня эти промахи влево – ветер чуть меньше, чем на пристрелке, или солнце – не знаю. Промахи влево – и на круг, уже надежда на высокое место была утрачена", – ответил Велепец.

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Урош заметил, если даже Юлия отстрелялась лучше, то сборная могла бы рассчитывать максимум на 4-5 места, но не на тройку призеров эстафеты.

Но даже с Юлиным супервыступлением, мы могли бы бороться за 4 – 5 место: три команды были сильнее сегодня, даже если бы мы сделали все идеально. Седьмое место – хороший результат, многие команды, которые уже выигрывали, как и белоруски, далеко за нами,

– заверил наставник.

Велепец отметил, что Джиме нужно отойти от плохого выступления в эстафете и подготовиться к масс-старту, который 19 февраля закроет биатлонную программу на Олимпиаде-2022.

Похвала для Билосюк

Юлия Джима будет единственной украинской биатлонисткой, которая пробилась в гонку с массовым стартом. Ирина Петренко и Анастасия Меркушина среди запасных.

Прокомментировал наставник выступление финишерки Елены Билосюк, которая только накануне вылечилась от коронавируса.

Велепец остался приятно удивлен выступлением Елены на эстафете и похвалил украинку. Урош добавил, что Елена разумно разбила силы по дистанции, на последнем круге держалась за биатлонисткой из Чехии, а на финише победила чешку в борьбе за 7 место.