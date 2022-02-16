Білосюк декласувала чешку на фініші

Тренерський штаб ледь зібрав команду, щоб виступити у жіночій естафеті на Олімпіаді-2022. Урош Велепець прокоментував виступ своїх підопічних у командній гонці.

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Словенський наставник залишився задоволений виступом дівчат, а особливо Ірини Петренко та Анастасії Меркушиної. Ходом дівчата не вражали, але дещо компенсували цю проблему на стрільбищі.

За Олену було видно, як тяжко вона біжить, ми раді що вона закінчила, а наприкінці змогла ще й "зробити" чешку. Сьоме місце – краще, ніж ми перед стартом думали. Треба чесно сказати. Така незрозуміла ситуація,

– додав тренер збірної України.

"Сьоме місце – хороший результат"

Щодо Юлії Джими, то киянка провалила лежку та пішла на штрафне коло.

"Юлія провела 100 хороших естафет, витягувала їх. А сьогодні ці промахи вліво – вітер трохи менший, ніж на пристрілці, чи сонце – не знаю. Промахи вліво – і на коло, уже надія про високе місце була втрачена", – відповів Велепець.

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Урош зауважив, якщо навіть Юлія відстрілялась краще, то збірна могла б розраховувати максимум на 4 – 5 місця, але не на трійку призерів естафети.

Але навіть з Юліним супервиступом, ми б могли боротися за 4 – 5 місце: три команди були сильніше сьогодні, навіть якби ми зробили все ідеально. Сьоме місце – хороший результат, багато команд, які уже вигравали, як і білоруски, далеко за нами,

– запевнив наставник.

Велепець зазначив, що Джимі потрібно відійти від поганого виступу в естафеті та підготуватись до мас-старту, який 19 лютого закриє біатлонну програму на Олімпіаді-2022.

Важливо. Юлія Джима буде єдиною українською біатлоністкою, яка пробилась у гонку з масовим стартом. Ірина Петренко та Анастасія Меркушина серед запасних.

Похвала для Білосюк

Прокоментував наставник виступ фінішерки Олени Білосюк, яка лише напередодні вилікувалась від коронавірусу.

Велепець залишився приємно здивований виступом Олени в естафеті та похвалив українку. Урош додав, що Олена розумно розбила сили по дистанції, на останньому колі трималась за біатлоністкою з Чехії, а на фініші перемогла чешку у боротьбі за 7-ме місце.