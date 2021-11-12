Лучшая биатлонистка заявила, что у россиянок чрезвычайно с**ий взгляд

12 ноября 2021 , 14:29
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Источник:

Tribuna

Лучшая биатлонистка сезона 2020/2021 Тириль Экхофф высказалась о представительницах России. Лишь об одной спортсменке норвежка положительно отозвалась.

Экхофф пугается взгляда россиянок

Именитая биатлонистка отметила, что крайне редко общается с россиянками, поскольку большинство из них не разговаривает по-английски.

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Россиянки практически не говорят по-английски. И у них обычно чрезвычайно с**ий взгляд. Я просто пугаюсь,
– заявила Экхофф.

Норвежка все же назвала одну российскую биатлонистку, которая, по ее мнению, хорошая собеседница.

"Екатерина Юрлова – просто отличная, она невероятно милая", – сказала спортсменка.

Тириль Экхофф – лидер прошлого сезона

  • В прошлом сезоне Тириль Экхофф завоевала Большой хрустальный глобус. От своей ближайшей соперницы Марте Олсбю-Ройселанн она оторвалась на 189 очков.
  • Также спортсменка завоевала в борьбе Малый хрустальный глобус в спринте и гонке преследования.
  • Уже 26 ноября в швейцарском Эстерсунде стартует новый биатлонный сезон.
  • В новом сезоне предусмотрено десять этапов кубка мира. После седьмого этапа состоятся зимние Олимпийские игры, заменяющие чемпионат мира.
Автор: Дарина Жданович