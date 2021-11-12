Лучшая биатлонистка заявила, что у россиянок чрезвычайно с**ий взгляд

Лучшая биатлонистка сезона 2020/2021 Тириль Экхофф высказалась о представительницах России. Лишь об одной спортсменке норвежка положительно отозвалась.

Экхофф пугается взгляда россиянок

Именитая биатлонистка отметила, что крайне редко общается с россиянками, поскольку большинство из них не разговаривает по-английски.

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Россиянки практически не говорят по-английски. И у них обычно чрезвычайно с**ий взгляд. Я просто пугаюсь,

– заявила Экхофф.

Норвежка все же назвала одну российскую биатлонистку, которая, по ее мнению, хорошая собеседница.

"Екатерина Юрлова – просто отличная, она невероятно милая", – сказала спортсменка.

Тириль Экхофф – лидер прошлого сезона