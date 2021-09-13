В новом сезоне предусмотрено десять этапов кубка мира. После седьмого этапа состоятся зимние Олимпийские игры, где тоже представлен биатлон.

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Новый сезон стартует в шведском Остерсунде 26 ноября. Последняя гонка сезона состоится в норвежском Холменколлене 14 марта 2022 года.

Олимпийские игры продлятся с 4 февраля до 20 февраля 2022 года. На турнире запланировано 11 биатлонных гонок.

Календарь биатлонного сезона 2021/2022

Остерсунд (Швеция): 26 – 28 ноября 2021 Остерсунд (Швеция): 29 ноября – 5 декабря 2021 Хохфильцен (Австрия): 6 – 12 декабря 2021 Анси (Франция): 13 – 19 декабря 2021 Обергоф (Германия): 3 – 9 января 2022 Рупольдинг (Германия): 10 – 16 января 2022 Антхольц (Италия): 17 – 23 января 2022 Олимпийские игры. Пекин (Китай): 4 – 20 февраля 2022 Контиолахти (Финляндия): 28 февраля – 6 марта 2022 Отепя (Эстония): 7 – 13 марта Хомленколлен (Норвегия): 14 – 20 марта 2022

Организаторы отметили, что это предварительный план. Поэтому в календаре гонок могут и произойти изменения.