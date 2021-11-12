Экхофф пугается взгляда россиянок
Именитая биатлонистка отметила, что крайне редко общается с россиянками, поскольку большинство из них не разговаривает по-английски.
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Россиянки практически не говорят по-английски. И у них обычно чрезвычайно с**ий взгляд. Я просто пугаюсь,
– заявила Экхофф.
Норвежка все же назвала одну российскую биатлонистку, которая, по ее мнению, хорошая собеседница.
"Екатерина Юрлова – просто отличная, она невероятно милая", – сказала спортсменка.
Тириль Экхофф – лидер прошлого сезона
- В прошлом сезоне Тириль Экхофф завоевала Большой хрустальный глобус. От своей ближайшей соперницы Марте Олсбю-Ройселанн она оторвалась на 189 очков.
- Также спортсменка завоевала в борьбе Малый хрустальный глобус в спринте и гонке преследования.
- Уже 26 ноября в швейцарском Эстерсунде стартует новый биатлонный сезон.
- В новом сезоне предусмотрено десять этапов кубка мира. После седьмого этапа состоятся зимние Олимпийские игры, заменяющие чемпионат мира.