Екгофф лякається погляду росіянок

Іменита біатлоністка зазначила, що вкрай рідко комунікує з росіянками, оскільки більшість з них не розмовляє англійською.

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Росіянки практично не говорять англійською. І у них зазвичай надзвичайно с**ий погляд. Я просто лякаюся,
– заявила Екгофф.

Норвежка все ж таки назвала одну російську біатлоністку, яка, на її думку, є хорошою співрозмовницею.

"Катерина Юрлова – просто чудова, вона неймовірно мила", – сказала спортсменка.

Тіріль Екгофф – лідерка минулого сезону

  • Минулого сезону Тіріль Екгофф завоювала Великий кришталевий глобус. Від своєї найближчої суперниці Марте Ольсбу-Рейселанн вона відірвалася на 189 очок.
  • Також спортсменка виборола Малий кришталевий глобус у спринті та гонці переслідування
  • Вже 26 листопада у швейцарському Естерсунді стартує новий біатлонний сезон.
  • У новому сезоні передбачено десять етапів кубка світу. Після сьомого етапу відбудуться зимові Олімпійські ігри, які замінять чемпіонат світу.