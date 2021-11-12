Екгофф лякається погляду росіянок
Іменита біатлоністка зазначила, що вкрай рідко комунікує з росіянками, оскільки більшість з них не розмовляє англійською.
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Росіянки практично не говорять англійською. І у них зазвичай надзвичайно с**ий погляд. Я просто лякаюся,
– заявила Екгофф.
Норвежка все ж таки назвала одну російську біатлоністку, яка, на її думку, є хорошою співрозмовницею.
"Катерина Юрлова – просто чудова, вона неймовірно мила", – сказала спортсменка.
Тіріль Екгофф – лідерка минулого сезону
- Минулого сезону Тіріль Екгофф завоювала Великий кришталевий глобус. Від своєї найближчої суперниці Марте Ольсбу-Рейселанн вона відірвалася на 189 очок.
- Також спортсменка виборола Малий кришталевий глобус у спринті та гонці переслідування
- Вже 26 листопада у швейцарському Естерсунді стартує новий біатлонний сезон.
- У новому сезоні передбачено десять етапів кубка світу. Після сьомого етапу відбудуться зимові Олімпійські ігри, які замінять чемпіонат світу.