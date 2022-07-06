Лучшая арбитрина Украины Монзуль будет судить матч женского Евро-2022
6 июля 2022 , 21:07Читати новину українською
Источник:УАФ
Екатерину Монзуль не раз назначали на матчи международного уровня. Теперь украинской арбитрине доверили судить поединок чемпионата Европы-2022.
Еще одно достижение в копилку
41-летняя уроженка Харькова будет работать на поединке группового раунда между Испанией и Финляндией. Екатерина Монзуль будет не единственной украинкой на женском Евро-2022.
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Марина Стрелецкая будет одной из помощниц Монзуль на боковой линии.
Матч Испания – Финляндия состоится 8 июля в 19.00.Обратите внимание. Женское Евро-2022 стартовало 6 июля и продлится до 31 числа того же месяца. Восемь городов Великобритании будут принимать футбольные поединки между женскими национальными командами.
16 лучших сборных Евро соревнуются за трофей. В группу испанок и финок попали команды из Дании и Германии. Жребий возвел в одну группу мощных сборных.
Все группы женского Евро-2022
- "А": Англия, Австрия, Норвегия, Северная Ирландия
- "В": Германия, Испания, Финляндия, Дания
- "С": Нидерланды, Швеция, Швейцария, Португалия
- "D": Франция, Италия, Бельгия, Исландия
Что известно о Екатерине Монзуле
- 41-летняя украинская арбитрина, работающая не только на матчах УПЛ. Ее считают одной из лучших в мире.
- Екатерина Монзуль – первая арбитрина в Украине, которую включили в элитную категорию судей ФИФА.
- В ее активе есть финал женской Лиги чемпионов-2013/2014 и финал женского чемпионата мира.
- В 2015 году украинку назвали лучшей арбитриной мира.
- Осенью 2020 года была назначена в составе женской бригады арбитров на матч мужских сборных Сан-Марино – Гибралтар в Лиге наций.