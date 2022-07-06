Ще одне досягнення у скарбничку

41-річна уродженка Харкова працюватиме на поєдинку групового раунду між Іспанією та Фінляндією. Катерина Монзуль буде не єдиною українкою на жіночому Євро-2022.

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Марина Стрілецька буде однією з помічниць Монзуль на боковій лінії.

Матч Іспанія – Фінляндія відбудеться 8 липня о 19:00.

Зверніть увагу. Жіноче Євро-2022 стартувало 6 липня та буде тривати до 31-го числа того ж місяця. Вісім міст Великої Британії прийматимуть футбольні поєдинки між жіночими національними командами.

16 найкращий збірних Євро позмагаються за трофей. У групі іспанок та фінок ще потрапили команди з Данії та Німеччини. Жереб звів в одну групу потужних збірних.

Усі групи жіночого Євро-2022

"А": Англія, Австрія, Норвегія, Північна Ірландія

"В": Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Данія

"С": Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Португалія

"D": Франція, Італія, Бельгія, Ісландія

Що відомо про Катерину Монзуль