Еще одно достижение в копилку

41-летняя уроженка Харькова будет работать на поединке группового раунда между Испанией и Финляндией. Екатерина Монзуль будет не единственной украинкой на женском Евро-2022.

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Марина Стрелецкая будет одной из помощниц Монзуль на боковой линии.

Матч Испания – Финляндия состоится 8 июля в 19.00.

Обратите внимание. Женское Евро-2022 стартовало 6 июля и продлится до 31 числа того же месяца. Восемь городов Великобритании будут принимать футбольные поединки между женскими национальными командами.

16 лучших сборных Евро соревнуются за трофей. В группу испанок и финок попали команды из Дании и Германии. Жребий возвел в одну группу мощных сборных.

Все группы женского Евро-2022

"А": Англия, Австрия, Норвегия, Северная Ирландия

"В": Германия, Испания, Финляндия, Дания

"С": Нидерланды, Швеция, Швейцария, Португалия

"D": Франция, Италия, Бельгия, Исландия

Что известно о Екатерине Монзуле