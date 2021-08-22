Луческу впервые после операции сможет вернуться к работе в Динамо

Киевское Динамо наконец получит усиление в лице своего наставника Мирчи Луческу. Врачи наконец разрешили румынскому тренеру вернуться к работе.

Луческу вернулся к работе

Главный тренер Динамо Мирча Луческу выписали из больницы. Состояние специалиста улучшилось и врачи разрешили ему приступить к работе с командой.

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Сообщается, что на одной из последних тренировок Динамо перед матчем с Десной Луческу наблюдал за работой команды.

Ожидается, что Луческу будет присутствовать на игре с черниговцами 22 августа. Поединок в Киеве начнется в 21:30.

Что случилось с Луческу