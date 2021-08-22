Луческу впервые после операции сможет вернуться к работе в Динамо
22 августа 2021 , 19:51Читати новину українською
Источник:Meta-ratings.com.ua
Киевское Динамо наконец получит усиление в лице своего наставника Мирчи Луческу. Врачи наконец разрешили румынскому тренеру вернуться к работе.
Луческу вернулся к работе
Главный тренер Динамо Мирча Луческу выписали из больницы. Состояние специалиста улучшилось и врачи разрешили ему приступить к работе с командой.
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Сообщается, что на одной из последних тренировок Динамо перед матчем с Десной Луческу наблюдал за работой команды.
Ожидается, что Луческу будет присутствовать на игре с черниговцами 22 августа. Поединок в Киеве начнется в 21:30.
Что случилось с Луческу
- Наставник Динамо Мирча Луческу перенес простуду. Румынский специалист не был на тренерской скамье во время одного матча киевлян в новом сезоне.
- Луческу наблюдал за игрой Динамо с VIP-ложе НСК "Олимпийский" и стадиона "Динамо". Кроме того, специалист пропускал выездные поединки "бело-синих".
- У Луческу была обнаружена небольшая киста в корнях волос, которая стала причиной поднятия температуры. Луческу успешно провели операцию.