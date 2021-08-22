Луческу повернувся до роботи
Головного тренера Динамо Мірчу Луческу виписали з лікарні. Стан фахівця покращився і лікарі дозволили йому приступити до роботи з командою.
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Повідомляється, що на одному з останніх тренувань Динамо перед матчем з Десною Луческу спостерігав за роботою команди.
Очікується, що Луческу буде присутній на грі з чернігівцями 22 серпня. Поєдинок у Києві розпочнеться о 21:30.
Що сталося з Луческу
- Наставник Динамо Мірча Луческу переніс застуду. Румунський фахівець не був на тренерській лаві під час жодного матчу киян у новому сезоні.
- Луческу спостерігав за грою Динамо з VIP-ложі НСК "Олімпійського" та стадіону "Динамо". Окрім того, фахівець пропускав виїзні поєдинки "біло-синіх".
- У Луческу була виявлена невеличка кіста в корені волосся, яка стала причиною підняття температури. Луческу успішно провели операцію.