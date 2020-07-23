Київське "Динамо" та румунський фахівець Мірча Луческу домовилися про контракт. Невдовзі "Динамо" офіційно оголосить про укладення угоди з румунським фахівцем.

За інформацією Meta-ratings.com.ua, "Динамо" погодило деталі контракту з Луческу. Фахівець погодився очолити київський клуб.

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Деталі переговорів

За інформацією джерела, переговори пройшли в резиденції одного з власників "Динамо" в Пущі-Водиці.

Найближчим часом "Динамо" офіційно оголосить про призначення нового головного тренера.

Повідомляється, що Луческу погодився очолити "Динамо" на декілька років.

Що відомо про прихід Луческу в "Динамо"

"Динамо" звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера у понеділок, 20 липня.

Серед претендентів на тренерський місток киян називали Віктора Скрипника, Сергія Реброва та інших.

Втім, напередодні Druzi Dynamo повідомили, що киян очолить екстренер "Шахтаря" Мірча Луческу.

Ряд ЗМІ підтвердили, що Луческу вже в Києві. Помічником Луческу в "Динамо" стане його колишній асистент у "Шахтарі" – Олександр Спиридон.