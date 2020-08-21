Луческу шокировал стартовым составом "Динамо" на первый матч в УПЛ
Мирча Луческу назвал стартовый состав "Динамо" на первый официальный матч сезона 2020/2021. В первом матче "бело-синие" 21 августа сыграют с донецким "Олимпиком".
Мирча Луческу удивил стартовым составом, выпустив в центр защиты Томаша Кендзеру. Поляк – номинальный крайний защитник, пишет 24 канал.
Кстати: Ультрас "Динамо" обещают горячо поздравить Луческу с первым официальным матчем
Возвращение Супряги
Также в стартовый состав "Динамо" попали Тимчик и Супряга, которые предыдущий сезон провели в аренде у "Зари" и "Днепре-1" соответственно.
Стартовый состав "Динамо": Бущан, Караваев, Сирота, Кендзера, Тимчик, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Цитаишвили, Супряга.
В запас киевского клуба попали: Бойко, Забарный, Леднев, Андриевский, Родригес, Булеца, Цыганков, Дуэлунд, Соль.
Однако в заявку не вошли защитники Денис Попов, Артем Шабанов, Никита Бурда и Виталий Миколенко.