Мирча Луческу назвал стартовый состав "Динамо" на первый официальный матч сезона 2020/2021. В первом матче "бело-синие" 21 августа сыграют с донецким "Олимпиком".

Мирча Луческу удивил стартовым составом, выпустив в центр защиты Томаша Кендзеру. Поляк – номинальный крайний защитник, пишет 24 канал.

Кстати: Ультрас "Динамо" обещают горячо поздравить Луческу с первым официальным матчем

Возвращение Супряги

Также в стартовый состав "Динамо" попали Тимчик и Супряга, которые предыдущий сезон провели в аренде у "Зари" и "Днепре-1" соответственно.

Стартовый состав "Динамо": Бущан, Караваев, Сирота, Кендзера, Тимчик, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Цитаишвили, Супряга.

В запас киевского клуба попали: Бойко, Забарный, Леднев, Андриевский, Родригес, Булеца, Цыганков, Дуэлунд, Соль.

Стартовий склад «Динамо» на матч 1-го туру Favbet Ліги проти «Олімпіка»!#FCDKLive #ОлімпікДинамо pic.twitter.com/rcLUwZgtq7 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 21, 2020

Однако в заявку не вошли защитники Денис Попов, Артем Шабанов, Никита Бурда и Виталий Миколенко.

Матч "Олимпик" – "Динамо" состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало игры в 17: 00.