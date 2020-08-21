Мірча Луческу назвав стартовий склад "Динамо" на перший офіційний матч сезону 2020/2021. У першому матчі "біло-сині" 21 серпня зіграють з донецьким "Олімпіком".

Мірча Луческу здивував стартовим складом, випустивши у центр захисту Томаша Кендзьору. Поляк – номінальний крайній оборонець, пише 24 канал.

До речі: Ультрас "Динамо" обіцяють палко привітати Луческу з першим офіційним матчем

Повернення Супряги

Також до стартового складу "Динамо" потрапили Тимчик та Супряга, які попередній сезон провели в оренді у "Зорі" та "Дніпрі-1" відповідно.

Стартовий склад "Динамо": Бущан, Караваєв, Сирота, Кендзьора, Тимчик, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Де Пена, Цітаішвілі, Супряга.

У запас київського клубу потрапили: Бойко, Забарний, Лєднєв, Андрієвський, Родрігес, Булеца, Циганков, Дуелунд, Соль.

Стартовий склад «Динамо» на матч 1-го туру Favbet Ліги проти «Олімпіка»!#FCDKLive #ОлімпікДинамо pic.twitter.com/rcLUwZgtq7 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 21, 2020

Натомість до заявки не увійшли оборонці Денис Попов, Артем Шабанов, Микита Бурда та Віталій Миколенко.

Матч "Олімпік" – "Динамо" відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок гри о 17:00.