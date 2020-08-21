Луческу шокував стартовим складом "Динамо" на перший матч в УПЛ
Мірча Луческу назвав стартовий склад "Динамо" на перший офіційний матч сезону 2020/2021. У першому матчі "біло-сині" 21 серпня зіграють з донецьким "Олімпіком".
Мірча Луческу здивував стартовим складом, випустивши у центр захисту Томаша Кендзьору. Поляк – номінальний крайній оборонець, пише 24 канал.
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Повернення Супряги
Також до стартового складу "Динамо" потрапили Тимчик та Супряга, які попередній сезон провели в оренді у "Зорі" та "Дніпрі-1" відповідно.
Стартовий склад "Динамо": Бущан, Караваєв, Сирота, Кендзьора, Тимчик, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Де Пена, Цітаішвілі, Супряга.
У запас київського клубу потрапили: Бойко, Забарний, Лєднєв, Андрієвський, Родрігес, Булеца, Циганков, Дуелунд, Соль.
Натомість до заявки не увійшли оборонці Денис Попов, Артем Шабанов, Микита Бурда та Віталій Миколенко.