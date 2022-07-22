Луческу: УПЛ потрібно проводити в Україні

Наставник киян наголосив, що не планує залишати Динамо. Хоча його знайомі запевняють, що йому краще започаткувати власну справу.

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"Я намагаюся виконувати свій обов'язок як чоловік, не залишаючи клуб у важкій ситуації. Не піду і не підведу команду в момент такого лиха. В Румунії багато таких, хто каже, що мені потрібно все кинути й зайнятися бізнесом. Є всілякі люди, а це невдахи та агресивні особи.

Вони просто говорять якусь нісенітницю, щоб привернути до себе увагу. Таким є наш світ. Як у Румунії, так і всюди. Ви знаєте, кому можна подібне говорити, а кому не можна коментувати, сварити чи давати поради", – розповів Луческу.

Також фахівець поділився думками щодо нового сезону УПЛ. Луческу переконаний, що турнір має відбутися в Україні.

Чемпіонати треба грати в рідній країні, а не в еміграції. Тому УПЛ потрібно проводити в Україні, це найголовніше. Не можна грати за кордоном, тому що кожного футбольного клубу є свої вболівальники, які не можуть приїхати,

– зазначив тренер Динамо.

Нагадаємо. За інформацією міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, чемпіонат України стартує 23 серпня.