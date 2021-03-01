Главный тренер Динамо Мирча Луческу провел 600-й матч в карьере во главе команд из Украины. Он третий специалист, которому удалось достичь этой отметки за период независимости Украины.

572 встречи Луческу провел с Шахтером, 28 – с Динамо. Смотрите также Lucescu, go away: Луческу забавно отреагировал на провокацию фанатов Динамо – видео 372 матча были сыграны в УПЛ, 145 – в еврокубках, 71 – в Кубке Украины, 12 – в Суперкубке. Рекордсменом среди тренеров, которые провели больше всего матчей во главе украинских команд, является Мирон Маркевич – 792 матча. Также Николай Павлов опережает Луческу на 31 матч. Тренеры украинских команд, которые провели наибольшее количество матчей за годы независимости Луческу в Динамо: главное Румын возглавил Динамо летом 2020 года. До того он 12 лет работал в Шахтере – принципиальном конкуренте Динамо.

Ультрас киевлян протестовали против прихода Луческу именно из-за того, что он работал в Шахтере.

Луческу вывел Динамо в групповой этап Лиги чемпионов впервые с 2017 года. Также он успел выиграть Суперкубок Украины, одолев Шахтер.