Луческу провел 600-й матч во главе украинских команд: кто рекордсмен
Главный тренер Динамо Мирча Луческу провел 600-й матч в карьере во главе команд из Украины. Он третий специалист, которому удалось достичь этой отметки за период независимости Украины.
Источник:24 канал
572 встречи Луческу провел с Шахтером, 28 – с Динамо.
Смотрите также Lucescu, go away: Луческу забавно отреагировал на провокацию фанатов Динамо – видео
372 матча были сыграны в УПЛ, 145 – в еврокубках, 71 – в Кубке Украины, 12 – в Суперкубке.
Рекордсменом среди тренеров, которые провели больше всего матчей во главе украинских команд, является Мирон Маркевич – 792 матча. Также Николай Павлов опережает Луческу на 31 матч.
Тренеры украинских команд, которые провели наибольшее количество матчей за годы независимости
Луческу в Динамо: главное
- Румын возглавил Динамо летом 2020 года. До того он 12 лет работал в Шахтере – принципиальном конкуренте Динамо.
- Ультрас киевлян протестовали против прихода Луческу именно из-за того, что он работал в Шахтере.
- Луческу вывел Динамо в групповой этап Лиги чемпионов впервые с 2017 года. Также он успел выиграть Суперкубок Украины, одолев Шахтер.
Поделиться новостью