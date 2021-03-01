Головний тренер Динамо Мірча Луческу провів 600-й матч в кар'єрі на чолі команд з України. Він третій фахівець, якому вдалося досягти цієї позначки за період незалежності України.

572 зустрічі Луческу провів з Шахтарем, 28 – з Динамо. Дивіться також Lucescu, go away: Луческу кумедно відреагував на провокацію фанатів Динамо – відео 372 матчі було зіграно в УПЛ, 145 – в єврокубках, 71 – в Кубку України, 12 – в Суперкубку. Рекордсменом серед тренерів, які провели найбільше матчів на чолі український команд є Мирон Маркевич – 792 матчі. Також Микола Павлов випереджає Луческу на 31 матч. Тренери українських команд, які провели найбільшу кількість матчів за роки незалежності Луческу в Динамо: головне Румун очолив Динамо влітку 2020 року. До того він 12 років працював у Шахтарі – принциповому конкуренті Динамо.

Ультрас киян протестували проти приходу Луческу саме через те, що він працював у Шахтарі.

Луческу вивів Динамо у груповий етап Ліги чемпіонів вперше з 2017 року. Також він встиг виграти Суперкубок України, здолавши Шахтар.