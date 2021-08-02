В ходе игры возникла драка между стюардами матча и фанатами Динамо.

Как это было Динамо разгромило Верес, первые два гола были забиты до 6-й минуты: видео

В телеграме "Динамо Киев Inside" сообщили о том, что произошло так: "По поводу драки в секторе. Эксцесс исполнителей. Один из фанов пытался прорваться на поле, один из охранников слишком перестарался в увлечении. Возмутились и погундосили. Бывает".

Обе конфликтующие стороны применили слезоточивый газ, а ультрас Динамо при этом бросали в стюардов контейнерами для мусора.

Видео драки ультрас и стюардов в матче Динамо – Верес

Динамо – Верес: коротко о матче