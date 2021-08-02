В ходе игры возникла драка между стюардами матча и фанатами Динамо.
Как это было Динамо разгромило Верес, первые два гола были забиты до 6-й минуты: видео
В телеграме "Динамо Киев Inside" сообщили о том, что произошло так: "По поводу драки в секторе. Эксцесс исполнителей. Один из фанов пытался прорваться на поле, один из охранников слишком перестарался в увлечении. Возмутились и погундосили. Бывает".
Обе конфликтующие стороны применили слезоточивый газ, а ультрас Динамо при этом бросали в стюардов контейнерами для мусора.
Видео драки ультрас и стюардов в матче Динамо – Верес
Динамо – Верес: коротко о матче
- Динамо без проблем разбило Верес во 2 туре УПЛ – 4:0.
- Динамо сразу пошло вперед, подарив два забитых мяча уже к 6 минуте матча. Сначала Попов головой переправил мяч в ворота после скидки Караваева, а уже через 2 минуты Тимчик точным навесом нашел в штрафной Гармаша.
- Идеальное начало матча для Динамо испортила травма Попова. Впрочем, еще до перерыва киевляне сделали преимущество разгромным благодаря классному голу Тимчика – Александр влетел в штрафную, подобрал мяч под левую ногу и пробил в ближнюю девятку. А точку во встрече поставил Цыганков, заработав пенальти на последних минутах.