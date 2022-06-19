Луческу: Мы должны продолжать заниматься спортом в Украине
В субботу, 19 июня, в СМИ появилась информация о том, что главный тренер киевлян не вернулся в Украину. Мол, он будет ждать своих подопечных в Бухаресте (Румыния), откуда команда отправится на сбор в Швейцарию.
До теми Мірча Луческу приїхав в Україну разом із командою, – Tribuna
Но, как оказалось, специалист прибыл с командой в Киев. Луческу прокомментировал слухи о своем отсутствии в Киеве.
Люди, которые дали вам такую информацию, плохо меня знают. Может, хотели испортить мне имидж, ведь общество быстро подхватывает негатив. Но это не проблема. Я выполняю свою работу. Прибыл сюда, чтобы продемонстрировать, что жизнь в Киеве и в Украине продолжается. Люди возвращаются к жизни, а футбол – важная его составляющая,
– подчеркнул тренер Динамо.
Специалист подчеркнул, что киевская команда является примером для всех других украинских клубов. луческо заверил, что спорт должен возрождаться в стране.
"Мы должны продолжать заниматься спортом в Украине. Это очень важно, ведь люди думают только о войне и ужасных вещах, которые ее сопровождают. Действительно, это часть нашего настоящего. Другая часть – спорт, культура, то, что имеет чрезвычайную ценность для всех нас, что помогает компенсировать негатив. Вижу свою обязанность в том, чтобы помочь", – добавил Луческу.
Подготовка Динамо к новому сезону
- В конце июня у киевлян запланировано два благотворительных поединка против Ивердон Спорт и Лозанны Спорт.
- В июле киевская команда сыграет товарищеский матч против французского Лиона. Матч будет в процессе подготовки к выступлениям в Лиге чемпионов.
- Динамо узнало первого соперника в Лиге чемпионов. "Бело-синие" сыграют против турецкого Фенербахче.
- Эта встреча состоится в Польше, ведь из-за войны в Украине не сможет сыграть домашний матч на НСК "Олимпийский".