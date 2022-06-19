Луческу: Мы должны продолжать заниматься спортом в Украине

В субботу, 19 июня, в СМИ появилась информация о том, что главный тренер киевлян не вернулся в Украину. Мол, он будет ждать своих подопечных в Бухаресте (Румыния), откуда команда отправится на сбор в Швейцарию.

До теми Мірча Луческу приїхав в Україну разом із командою, – Tribuna

Но, как оказалось, специалист прибыл с командой в Киев. Луческу прокомментировал слухи о своем отсутствии в Киеве.

Люди, которые дали вам такую ​​информацию, плохо меня знают. Может, хотели испортить мне имидж, ведь общество быстро подхватывает негатив. Но это не проблема. Я выполняю свою работу. Прибыл сюда, чтобы продемонстрировать, что жизнь в Киеве и в Украине продолжается. Люди возвращаются к жизни, а футбол – важная его составляющая,

– подчеркнул тренер Динамо.

Специалист подчеркнул, что киевская команда является примером для всех других украинских клубов. луческо заверил, что спорт должен возрождаться в стране.

"Мы должны продолжать заниматься спортом в Украине. Это очень важно, ведь люди думают только о войне и ужасных вещах, которые ее сопровождают. Действительно, это часть нашего настоящего. Другая часть – спорт, культура, то, что имеет чрезвычайную ценность для всех нас, что помогает компенсировать негатив. Вижу свою обязанность в том, чтобы помочь", – добавил Луческу.

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