Луческу: Ми повинні продовжувати займатися спортом в Україні

У суботу, 19 червня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що головний тренер киян не повернувся до України. Мовляв, він чекатиме на своїх підопічних у Бухаресті (Румунія), звідки команда відправиться на збір до Швейцарії.

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Та як виявилося, фахівець прибув з командою до Києва. Луческу прокоментував чутки про свою відсутність у Києві.

Люди, які дали Вам таку інформацію, погано мене знають. Можливо, хотіли зіпсувати мені імідж, адже суспільство швидко підхоплює негатив. Але це не проблема. Я виконую свою роботу. Прибув сюди, аби продемонструвати, що життя в Києві та загалом в Україні продовжується. Люди повертаються до життя, а футбол – важлива його складова,

– наголосив тренер Динамо.

Фахівець наголосив, що київська команда є прикладом для всіх інших українських клубів. луческо запевнив, що спорт повинен відроджуватися у країні.

"Ми повинні продовжувати займатися спортом в Україні. Це дуже важливо, адже люди думають тільки про війну та жахливі речі, які її супроводжують. Дійсно, це частина нашого сьогодення. Інша частина – спорт, культура, те, що має надзвичайну цінність для усіх нас, що допомагає компенсувати негатив. Бачу свій обов’язок у тому, щоб допомогти", – додав Луческу.

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