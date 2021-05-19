Екскерманич донецького Шахтаря заявив, що спершу він думав, що буде співпрацювати зі столичним клубом як консультант.
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Мені сподобалася ідея працювати в Динамо. Потім я приїхав додому до братів Суркісів і, чесно кажучи, саме їх чудовий батько переконав мене очолити команду,
– зізнався Луческу.
За його словами, батько Суркісів сказав, що ще раз не переживе ті емоції, які мав в останньому турі позаминулого чемпіонату, в якому київська команда була на межі фінішу на третьому місці.
"Він здивував мене своїм ставленням до життя і любов'ю до команди з футболістами. Це було щось дивовижне. Так я потрапив у Динамо і підписав контракт із клубом", – резюмував Луческу.
Досягнення Луческу в Динамо
Під керівництвом Луческу Динамо вперше з 2006 року виграло всі три внутрішніх трофея за один сезон.
У чемпіонаті України воно випередило Шахтар на 11 очок, в Суперкубку країни обіграло "гірників" з рахунком 3:1, а в фіналі Кубка України впоралося з Зорею (1:0).