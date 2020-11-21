Наставник "Динамо" Мирча Луческу пообщался с прессой после победы над "Ингульцом" в 10 туре чемпионата Украины. Благодаря победе "Динамо" сохранило первое место в турнирной таблице.

Играли против очень сложного соперника

Луческу прокомментировал игру, назвав "Ингулец" – сложным соперником. Об этом сообщает сайт "Динамо".

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"Получилась очень сложная, боевая игра, мы одержали трудовую победу. Играли против очень сложного соперника, который действует агрессивно, и хорошо себя показывал в единоборствах. Плюс они делали много длинных, вертикальных передач. Повторюсь, для нас игра получилась непростой, но мы заслуженно победили", – отметил румын.

Уже 24 ноября "Динамо" в Киеве сыграет против "Барселоны". Луческу уверен, что победа придаст его игрокам уверенности перед матчем с каталонским грандом.

Конечно, эта победа психологически и морально очень важна для хорошего эмоционального тона в команде. Это очень важные три очка для нас. Но мы будем играть против другого соперника, который гораздо техничнее и индивидуально сильнее. Так что это разные игры,

– заметил Луческу.

Вместе с тем, Луческу ответил на вопрос, стоит ли перед "Динамо" задача завоевать чемпионство. "Задача – выигрывать каждый матч и добывать очки", – резюмировал румын.

К вниманию. После 10 туров "Динамо" удерживает первое место в чемпионате Украины. "Бело-синие" набрали 23 очка (7 побед, 2 ничьи и 1 поражение).