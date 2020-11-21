Луческу після перемоги над "Інгульцем" назвав завдання "Динамо" на сезон
Наставник "Динамо" Мірча Луческу поспілкувався з пресою після перемоги над "Інгульцем" у 10 турі чемпіонату України. Завдяки звитягі "Динамо" зберегло перше місце у турнірній таблиці.
Грали проти дуже складного суперника
Луческу прокоментував гру, назвавши "Інгулець" – складним суперником. Про це повідомляє сайт "Динамо".
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"Вийшла дуже складна, бойова гра, ми здобули трудову перемогу. Грали проти дуже складного суперника, який діє агресивно, і добре себе показував в єдиноборствах. Плюс вони робили багато довгих, вертикальних передач. Повторюся, для нас гра вийшла непростою, але ми заслужено перемогли", – зазначив румун.
Уже 24 листопада "Динамо" у Києві зіграє проти "Барселони". Луческу впевнений, що перемога додасть його гравцям впевненості перед матчем з каталонським грандом.
Звичайно, ця перемога психологічно і морально дуже важлива для хорошого емоційного тону в команді. Це дуже важливі три очки для нас. Але ми будемо грати проти іншого суперника, який набагато технічніший і індивідуально сильніший. Тож це різні ігри,
– зауважив Луческу.
Разом з тим, Луческу відповів на запитання, чи стоїть перед "Динамо" завдання завоювати чемпіонство. "Завдання – вигравати кожен матч і здобувати очки", – резюмував румун.
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