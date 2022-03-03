Луческу помог Сидорчуку переехать вместе с семьей в Румынию

Капитан Динамо Сергей Сидорчук покинул Украину. Об этом рассказал тренер киевлян Мирча Луческу.

Луческу помог переехать Сидорчуку

Тренер Динамо несколько дней назад покинул Украину, где русские войска ведут войну против мирного населения.

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Луческу перебрался на родину – Румынию. Он рассказал, что вместе с ним уехал Серий Сидорчук со своей семьей.

В настоящее время эвакуированы находятся в городе Яссы. Луческу обеспечил транспортировку и проживание игрока.

Согласно требованиям общей мобилизации в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну в течение 90 дней.

Исключение предоставляется тем, кто имеет не менее трех детей, как в случае с Сидорчуком.

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