Луческу помог переехать Сидорчуку

Тренер Динамо несколько дней назад покинул Украину, где русские войска ведут войну против мирного населения.

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Луческу перебрался на родину – Румынию. Он рассказал, что вместе с ним уехал Серий Сидорчук со своей семьей.

В настоящее время эвакуированы находятся в городе Яссы. Луческу обеспечил транспортировку и проживание игрока.

Согласно требованиям общей мобилизации в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну в течение 90 дней.

Исключение предоставляется тем, кто имеет не менее трех детей, как в случае с Сидорчуком.

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